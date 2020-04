বাগেরহাটে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী হামলায় আহত ১

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: বাগেরহাটের ফকিরহাটে জমির সিমানা নির্ধারন নিয়ে প্রতিপক্ষের সন্ত্রাসী হামলায় মোঃ ছবেদ আলী ফরাজী (৪৮) নামের একজন প্রেসকর্মচারী গুরুত্বর আহত হয়ে উপজেলা সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রবিবার দুপুরে লখপুর ইউনিয়নের খাজুরা গ্রামের এঘটনা ঘটে। তিনি উক্ত গ্রামের মৃতঃ আছর আলী ফারাজীর পুত্র।

এঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ভুক্তভোগী ছবেদ আলী ফারাজী সোমবার বাগেরহাট জানান, ঘটনার দিন দুপুরে জমির সিমানা নির্ধারন নিয়ে প্রতিপক্ষের নুর মোহম্মদ ফরাজীর সাথে বিরোধের সৃষ্টি হলে নুর মোহম্মদ ফরাজী তার স্ত্রী রোজিনা বেগম, জামাতা রাজু মীর ও কন্যা পপিয়া বেগম তাকে বেধড়ক মারপিট করে গুরুত্বর আহত করে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এঘটনায় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে মডেল থানা পুলিশের কর্মকর্তারা ঘটনার স্থান পরিদর্শন করেছেন।## ## ######## ছবি সংযুক্ত আছে। ##