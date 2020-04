বাগেরহাটে মোরেলগঞ্জে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পিপিই ও মাস্ক দিল লন্ডন প্রবাসী

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলা কমিউনিটি হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডারদের (সিএইচসিপি) পিপিই ও মাস্ক প্রদান করেছেন লন্ডন প্রবাসী মো. আসফাক-ই-আলম ।

সোমবার দুপুরে উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. শাহ-ই-আলম বাচ্চু তার পক্ষে এসব সামগ্রী তুলে দেন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: কামাল হোসেন মুফতি পিপিই ও মাস্ক গ্রহন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফাহিমা খানম, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বাচ্চু, মোরেলগঞ্জ প্রেস কাব সভাপতি মেহেদী হাসান লিপন,সাংবাদিক শামীম আহসান মল্লিক, এইচএম শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

লন্ডন প্রবাসী ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়র কলেজের প্রভাষক মো. আসফাক-ই-আলম মোরেলঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. শাহ-ই-আলম বাচ্চু ও জেলা পরিষদের সদস্য আফরোজা আকতার লিনার পুত্র।##