বাগেরহাটে শরণখোলায় করোনার মধ্যে এক রাতে চার বাড়িতে চুরি

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: বাগেরহাটের শরণখোলায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যেএকটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র এক রাতে চার বাড়িতে হানা দিয়েছে। এর মধ্যে দুই বাড়ি থেকে লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে চোরেরা। রবিবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের তাফালবাড়ি ও উত্তর সাউথখালী গ্রামে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

তাফালবাড়ি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত মো. রফিকুল ইসলাম হাওলাদার জানান, ওইদিন রাত দুইটার দিকে চোরেরা সিঁদ কেটে তার ঘরে ঢুকে আলমারীতে থাকা ১২হাজার টাকা ও স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় ৯০হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়। এঘটনায় শরণখোলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি।

এছাড়া, উত্তর সাউথখালী গ্রামের হাকিম খানের ঘরে ঢুকে ১০হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল ফোন নিয়ে যায়। একই রাতে ওই গ্রামের আমির আলী ও মিন্টু মৃধার বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে চোরেরা। এসময় বাড়ির লোকজন টের পাওয়ায় তারা পালিয়ে।

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসকে আব্দুল্লাহ আল সাইদ জানান, এব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।##