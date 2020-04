ভারতে মাস্ক বানাতে ব্যস্ত মন্ত্রীর স্ত্রী-মেয়ে

ধর্মেন্দ দেশটির পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ইস্পাত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করছেন। স্ত্রী ও মেয়ের মাস্ক বানানোর ছবি টুইটারে পোস্ট করে মন্ত্রী ধর্মেন্দ প্রধান লিখেন, নিজের ঘরের মানুষের পাশাপাশি সমাজে থাকা মানুষদের কথা বিবেচনা করে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য মাস্ক বানাতে বসেছেন স্ত্রী ও মেয়ে।

তিনি আরো লিখেন, স্ত্রী মৃদুলা ও কন্যা নামিসার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আসলে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের ও সমাজের কিছু অংশের জন্য সামান্য কিছু করার চেষ্টা করছি মাত্র।

মন্ত্রী লিখেন, সেলাই মেশিনে দুইজনের মাস্ক বানানো এমনই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। গত সপ্তাহে বাড়ি থেকে বের হলে অবশ্যই মুখে মাস্ক দিতে হবে বলে সুপারিশ করেছে ভারত সরকার।

ওয়ার্ল্ডোমিটারের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতে প্রথম করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়। সেই দিন থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সাত হাজার ৬০০ জনের শরীরে করোনাভাইরাস পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২৪৯ জনের। এদিকে আক্রান্ত থেকে সুস্থ হয়েছেন ৭৭৪ জন।

অন্যদিকে চীনের উহান থেকে বিশ্বের ২০৯টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৭ লাখ ১০ হাজার ৭৯০ জন। আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন এক লাখ তিন হাজার ৫১২ জন। সুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছেড়েছেন তিন লাখ ৮২ হাজার ৭৩ জন।