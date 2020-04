লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যানের বিনামূল্যে সবজি বিতরন

ডেস্কঃ লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন টিপু পৌর শহরের শাখারীপাড়া এলাকায় ২ হাজার পরিবারের মাঝে সবজি বিতরন করেন। পর্যায়ক্রমে পৌর শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ঘোষনা দিয়েছেন।

