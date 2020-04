স’হবাসে নারীর পরিপূ’র্ণ তৃ’প্তির লক্ষণ

১) দেহ নুইয়ে পড়ে ।২) সারাটা দেহে যেন অবসান আসে ।৩) দ্রুত হৃদস্পন্দন হতে থাকে ।৪) আবেশে চোখ বুজে থাকে ।

৫) যো’নি থেকে রসস্রাব ক্রমাগত নির্গত হয়।৬) নারীর সারা দেহে পুনঃপুনঃ শিহরণ হতে থাকে ।৭) ধীরে ধীরে গোঁ গোঁ বা প্রা’ণীর অনুরূপ শব্দবের হতে পারে ।৮) সে পুরুষকে জো’র করে বুকে চে’পে ধরে রাখতে পারে ।



৯) সারা শরীর কাঁপা দিয়ে উঠতে পারে ।১০) সব শেষে অনেকে জো’রে জো’রে হাসে আবার অনেকে মুচকি হাসি দিতে দিতে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পরে



১৬ বছর বয়সের কি`শোরকে ধরে নিয়ে যৌ’ন মি`লনে বা`ধ্য, নারী আ`টক। ১৬ বছর বয়সের এক কিশোরকে ধরে নিয়ে শা’রীরিক মিলনে বাধ্য করেছেন ৩৮ বছর বয়সী এক নারী। তাকে ইতোমধ্যে আটকও করেছে পু’লিশ। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মুম্বাইয়ের কুরলা এলাকায়। বুধবার মুম্বাই পু’লিশ জানায়, ওই কিশোর পু’লিশের কাছে



জ`বানব`ন্দী দিয়েছে তাকে অ’পহরণের পর শা’রীরিক মি’লনে বা`ধ্য করেন ৩৮ বছর বয়সী মহিলা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, গত ২৯ জুন নাসতা করতে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল ওই কি`শোর। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত সে বাসায় ফেরেনি। তার বাবা থানায় একটি নিখোঁজ ডাইরিও করেন।



একইদিকে ওই সময় ওই মহিলার স্বামী থানায় একটি ডাইরি করে। যাতে তিনি অভিযোগ করে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।এরপরই পু’লিশ তদন্ত করে জানতে পারে তারা দুজন মুম্বাইয়ের কুরাল রেলওয়ে স্টেশনের পাশে একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন। সেখান থেকেই ওই কিশোরকে উদ্ধার করা হয়।



ওই কিশোর পু’লিশের কাছে জানায়, ২৯ জুন তাকে কল দিয়ে বাড়ির বাইরে ডেকে নিয়ে যান ওই মহিলা। এরপর তার ফোন ও সিম ভেঙে ফেলেন তিনি। কিশোরের অভিযোগ ওই নারী তাকে শা’রীরিক মি’লনে বাধ্য করে। ইতোমধ্যে ওই মহিলাকে কা’রাগারে পাঠানো হয়েছে