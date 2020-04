আত্রাইয়ে ১৫জনের কারও করোনা শনাক্ত হয়নি, নতুন করে ৬জনের নমুনা প্রেরণ

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে ১৫জন সন্দেহভাজন করোনাভাইরাস রোগীর নমুনা (সোয়াপ) সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) ল্যাবে পাঠানো হলে ১৫ জনের নমুনার ফলাফলে কারও শরীরে এ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রোকসানা হ্যাপি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রোকসানা হ্যাপি জানান, গত ১৩এপ্রিল পর্যন্ত জ্বর, সর্দি, কাশিতে আক্রান্ত ১৫জনের নমুনা সংগ্রহ করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (রামেক) ল্যাবে পাঠানো হয় এবং ১৫জনের রিপোর্ট নেগেটিভ পাওয়া গেছে। নতুন করে আরো ৬ জনের নমুনা প্রেরণ করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট এখানোও আসেনি।

তিনি আরো বলেন, রিপোর্টে এখনও পর্যন্ত আত্রাই উপজেলায় কারও শরীরে এ ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। সন্দেহভাজন যাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে এদের গড় বয়স ২৫-৭০ বছরের মধ্যে এবং অধিকাংশ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা। বর্তমানে ভারত থেকে আসা একজনসহ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা ৫৭ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে ।

করোনা ভাইরাসের উপসর্গ (জ্বর, সর্দি, কাশি, শ্বাসকস্ট) দেখা দিলে আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিব। ভয়ের কোন কারন নাই । তিনি সকলকে মনে সাহস রেখে সরকারী নির্দেশনা মেনে চলার আহবান জানান। #