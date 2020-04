করোনায় আক্রান্ত ১৯ লাখ ছাড়ালো, মৃত্যু ১ লাখ ১৯ হাজার

বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৫০০। করোনা নিয়ে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সবশেষ হালনাগাদ তথ্যের বরাত দিয়ে মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো এ তথ্য জানিয়েছে।

আক্রান্ত ও মৃত উভয় পরিসংখ্যানেই সবার ওপরে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লাখ ৮২ হাজার ছুঁই ছুঁই। আর মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২৩ হাজার ৬০০।

মৃতের দিক থেকে দ্বিতীয় ইতালি, ২০ হাজার ৫০০ ছুঁই ছুঁই। আক্রান্তের দিক থেকে ইউরোপের দেশটি আছে তৃতীয়স্থানে; ১ লাখ ৫৯ হাজার ৫০০।

আক্রান্তে দ্বিতীয় ও মৃতে তৃতীয়স্থানে আছে ইউরোপের আরেক দেশ স্পেন। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১৭ হাজার ৭০০।

আর করোনার আঁতুড়ঘর চীনে আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩ হাজার ছাড়িয়েছে। দেশটিতে মৃতের সংখ্যা ৩,৩৪৫ জন।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ ভারতে করোনার আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ১০ হাজার ছুঁই ছুঁই। মৃতের সংখ্যা ৩৫৮ জন।

সোমবার পর্যন্ত বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০৩ জন; মৃতের সংখ্যা ৩৯ জন।

প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের উৎপত্তি হয়। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরি করা যায়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ রোগকে কোভিড-১৯ নামকরণ করে গত ১১ ফেব্রুয়ারি এবং কোভিড-১৯ মহামারি হিসেবে ঘোষণা দেয় ১১ মার্চ।