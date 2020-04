করোনা : নিজের গ্রামে ৫০০ পরিবারের পাশে নায়িকা বর্ষা

ঢাকাই সিনেমান অসচ্ছল শিল্পী ও দিনমজুর ১৮০০ পরিবারকে ১০ দিনের খাবার পৌঁছে দিয়েছেন নায়ক, প্রযোজক ও ব্যবসায়ী অনন্ত জলিল। এবার অনন্তের পথ ধরেই নিজের গ্রামের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তার স্ত্রী নায়িকা বর্ষা। আজ সোমবার শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জে নিজের গ্রামের ৫০০ পরিবারের কাছে খাবার তুলে

দিয়েছেন এই নায়িকা। করোনাভাইরাসের প্রকপের এই দিনগুলোতে এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। আর বর্ষার এমন কর্মযজ্ঞ দেখে তার প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা। বর্ষা বলেন, ‘আপনারা সবাই জানেন আমি শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ এর মেয়ে। এসেছিলাম আমি আমার গ্রামের বাড়িতে। আসলে শুধু এই করোনাভাইরাস এর জন্য যে মানুষের পাশে

দাঁড়াই তা না, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে গ্রামের এবং গ্রামের আশেপাশের মানুষদের সাহায্য করি, পাশে দাঁড়াই । এই অসিলায় আবারও আসা হলো , এখানে অলমোস্ট ৫০০ ফ্যামিলিকে যতটুক আমার সামর্থ্য ছিল আমি দিয়েছি । এখন যেটা সচরাচর দেখা যায় যে মানুষকে কিছু দিতে গেলে

একজনের উপর আরেকজন পড়ে যাচ্ছে মারামারি করছে, একটা প্যাকেট এর জন্য, খাবারের জন্য গন্ডগোল করছে কিন্তু এখানে এত সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, এর জন্য আমার চাচাও শাহজাদপুর থানার সকল পুলিশ সদস্যের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’

মানুষের পাশে দাঁড়াতে অন্যদের উৎসাহিত করে বর্ষা বললেন, ‘সবাই ভাল থাকবেন আর অনুগ্রহ করে যার যতটুকু সামর্থ্য অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান, অ্যামাউন্ট ডাজ নট

মেটার, এখুনি সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই আমার গ্রামবাসীর জন্য দোয়া করবেন।’ এর আগে নায়িকা বর্ষা ঢাকার মোহাম্মদ পুরেও অসহায়দের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

অন্যদিকে গত ২৭ মার্চ বিএফডিসিতে ত্রাণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন অনন্ত। এরপর আরও দুইবার সেখানে একই কার্যক্রম চালিয়েছে। যেখানে সহযোগিতা করেছে চলচ্চিত্র শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজক সমিতি।