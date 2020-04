খানসামায় কর্মহীন শ্রমজীবী ও দরিদ্রদের পাশে মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:প্রানঘাতী করোনার প্রভাবে দিনাজপুরের খানসামায় কর্মহীন শ্রমজীবী ও দরিদ্রদের পাশে দাড়িয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

১৪ এপ্রিল সকালে উপজেলার শাহপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ভেড়ভেড়ী আমরত শাহ পাড়ার যুবকদের সহযোগিতায় ও মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পাঁচ কেজি চাল,এক লিটার তেল,২কেজি আলু,১কেজি ডাল,২কেজি বেগুন,১কেজি টমেটো,আধা কেজি মরিচ,আধা কেজি লবণ প্যাকেট করে ৬১টি পরিবারের মাঝে বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শাহ পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম,ব্যবসায়ী আব্দুল মোমেন শাহ,সাবেক ইউপি সদস্য আবু ছায়েদ,সহকারী শিক্ষক খায়রুল আলম ও আমিনুল ইসলাম এবং খাদ্য সহায়তা বিতরণ কার্যক্রমের স্বেচ্ছাসেবক শাহ আলম,হাবিবুর রহমান,মোস্তাফিজুর রহমান সবুজ,আসাদুজ্জামান আসাদসহ প্রমূখ।