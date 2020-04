গাইবান্ধায় আরও ২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধায় আরও দুই জনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে একজনের বাড়ী সাদুল্ল্যাপুরে ও অপরজনের বাড়ী সাঘাটায়। নতুন করে করোনা শনাক্ত দুই ব্যক্তি সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরেছেন। এ নিয়ে জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আট। গত ১৩ এপ্রিল সোমবার রাতে গাইবান্ধার সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফ এ তথ্য নিশ্চিত করেন। নতুন আক্রান্তদের একজনের বাড়ী সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের ছত্রগাছা গ্রামে ও অপরজনের বাড়ী সাঘাটা উপজেলার গোরের পাড়া গ্রামে। সাঘাটা উপজেলার গোরের পাড়া গ্রামে করোনা শনাক্ত যুবকের বয়স (৩০)। সাদুল্ল্যাপুর উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম নওশা মণ্ডল বলেন করোনা আক্রান্ত যুবক (২৫) এর বাড়ি ছত্রগাছা গ্রামে। কয়েকদিন আগে নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরে সর্দি-জ্বরে অসুস্থ হয়। পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে সে নিজ বাড়ির আইসোলেশনে আছে। সিভিল সার্জন ডা. এবিএম আবু হানিফ বলেন, তাদের শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে নমুনা সংগ্রহ করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোমবার বিকালে তাদের শরীরে করোনা শনাক্তের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। আক্রান্ত দু’জনকে গাইবান্ধা সদর হাসপাতালের আইসোলেশনে স্থানান্তর করা হবে।

Please follow and like us: