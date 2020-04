বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

আজ ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার গোবিন্দগঞ্জে আবার নতুন করে ৪ জনের দেহে করোনা সনাক্ত হয়েছে। সনাক্ত চারজন পূর্ব সনাক্ত রোগীর দুই ভাই, স্ত্রী ও সন্তান। তারা সবাই একই পরিবারের সদস্য।

তারা সবাই রংপুর মেডিকেল এ আছে।

সনাক্ত ৫ জনের সবাই গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার শালমারা ইউনিয়নের মীরাপাড়া গ্রামে বাসিন্দা।

এ ব্যাপারে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

রামকৃষ্ণ বর্মন বলেন, এ সময় সবাইকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানান।