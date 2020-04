ত্রাণের জন্য বাড্ডায় শতশত মানুষের বিক্ষোভ

ত্রাণের জন্য রাজধানীর বাড্ডা এলাকার লিংকরোডে রাস্তায় নেমেছেন শত শত মানুষ। ত্রাণ চেয়ে বিক্ষোভ করছেন তারা।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল ১০টা থেকে তাদের বিক্ষোভ শুরু হয়। এখন পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছে। এর আগে বেলা ১১টার সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করলেও কাজ হয়নি। রাস্তায় রিকশা উল্টে রেখে বিক্ষোভ করছেন তারা।

বিক্ষোভকারীরা বলছেন, পেটের ক্ষুধায় তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়েছেন। তারা কাউন্সিলদের কাছে গেলেও ত্রাণ পাননি। মুখ দেখে দেখে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে বলে তারা দাবি করছেন শ্রমিকরা। এই কারণে ত্রাণ দেয়ার পদ্ধতিতে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর তদারকি চেয়েছেন অনেকে। তাদের কেউ কেউ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ত্রাণ দেয়ার দাবি করেছেন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের কেউবা বাড়ি বাড়ি কাজ করেন, কেউ রাজমিস্ত্রী, কেউ রিকশাচালক কেউবা শ্রমিক। লকডাউন হলেও তাদেরকে কেউ ত্রাণ দেননি বলে অভিযোগ করেছেন তারা।