ভূঞাপুরে সামাজিক দূরত্বে কাঁচা পণ্য বিক্রি শুরু

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের কারণে টাঙ্গাইলে ভূঞাপুরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিত্য প্রয়োজনীয় কাঁচা পণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল থেকে পৌর শহরের ইবরাহীম খাঁ সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে অস্থায়ীভাবে কাঁচা পণ্য বিক্রি করার নির্ধারিত স্থান করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে- করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ও প্রতিরোধে গত সোমবার উপজেলা পরিষদ পরিষদ হলরুমে এক জরুরী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয় উপজেলা প্রশাসন। এ কাঁচা বাজার অঘোষিতভাবে প্রতিদিন সকাল ৬ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত বাজার চলবে।

করোনা প্রতিরোধ বিষয়ক জরুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন- উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. আব্দুল হালিম এ্যাডভোকেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা. নাসরীন পারভীন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসলাম হোসাইন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মনিরুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছা. নাসরীন পারভীন বলেন- হাট-বাজারগুলোতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সরকারি নির্দেশনা মতে ও উপজেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির এক জরুরী সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সর্বসাধারণদের ভোগান্তি কমাতে পৌর শহরের ইবরাহীম খাঁ সরকারি কলেজ মাঠে অস্থায়ী কাঁচা পণ্য বিক্রি শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও উপজেলার প্রত্যেকটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ খোলা মাঠগুলোতে বাজার বসানো হবে।

উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো. আব্দুল হালিম এ্যাডভোকেট বলেন- উপজেলা প্রশাসন থেকে বাজারগুলোতে জনসমাগত এড়াতে সামাজিক দূরত্বে কাঁচা পণ্য বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অস্থায়ী এই বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করতে পারবে বলে জানান তিনি।