মারা গেলে বিয়ের ১২টি পোশাকের একটি পরিয়ে দিও : মিয়া খলিফা

করোনাভাইরাসের সংক্রমনে থেমে আছেন পৃথিবী। প্রতিদিন মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। লকডাউনের কারণে সব কাজ বন্ধ। এমন কী করোনার জন্য পিছিয়ে গেছে অনেকের বিয়েও। সেই তালিকায় আছেন একজন সাবেক পর্ণস্টার মিয়া খলিফা।

করোনার কারণে নিজের বিয়ের সময় পিছিয়ে দিয়েছেন মিয়া। চলতি বছরের জুনে মাসে বয়ফ্রেন্ড রবার্ট স্যান্ডবার্গের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তার। কিন্তু এই মহামারির দিনে কী বিয়ে করা সাজে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই বিয়ে পিছানোর খবর দিলেন মিয়া খলিফা।

এক আগেঘনো পোস্টে মিয়া লিখেছেন, ‘রবার্টের সঙ্গে বিয়ের আগেই যদি পৃথিবী শেষ হয়ে যায়, আমি মারা যায়! তাহলে আমার আলমারিতে রাখা বিয়ের ১২ টি পোশাকের যে কোনও একটি আমাকে পরিয়ে দিও। এই পোশাকগুলিই বিয়েতে পরব বলে ঠিক করেছিলাম। জুন মাসে আমাদের বিয়ের কথা ছিল।’

এই পোস্টের সঙ্গে হোয়াইট স্লিট গাউন পরা একটি নিজের ছবিও পোস্ট করেছেন মিয়া। শোনা যায়

গতবছর মার্চে মিয়াকে প্রোপোজ করেন সুইডিশ শেফ রবার্ট স্যান্ডবার্গ। এক বছর প্রেমের পরে বিয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন তারা। করোনার জন্য থেমে থাকল মিয়া-রবার্টের বিয়ে।