যে হটলাইনে ফোন দিলে ত্রাণ পৌছে দেবে ডিএনসিসি

চীন থেকে ছড়ানো মহামারী করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে অসহায়, কর্মহীন, সাময়িক বেকার ও দুস্থ মানুষের কাছে জরুরি ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)দুটি হটলাইন চালু করেছে।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) থেকে চালু করা হটলাইনগুলো হচ্ছে- ০৯৬০২২২২৩৩৩ এবং ০৯৬০২২২২৩৩৪।

ডিএনসিসি এলাকায় বসবাসরত অসহায় ও দুস্থ যেকোনো ব্যক্তি এই হটলাইন দুইটির যে কোনোটিতে ফোন করে ত্রাণসামগ্রী চাইতে পারবেন। হটলাইন দুটি সার্বক্ষণিক খোলা আছে।

হটলাইনে যোগাযোগকারী প্রকৃত দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে যাচাই সাপেক্ষে দ্রুততম সময়ে ডিএনসিসির পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেয়া হবে।ডিএনসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।