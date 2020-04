লকডাউনে গাইবান্ধায় বাজারে মানুষের ভিড়

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: পেপার-পত্রিকা, টেলিভিশন ও প্রশাসন অব্যাহত মাইকিং করে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরন এবং করোনা ভাইরাস মোকাবেলার জন্য মানুষকে ঘরে অবস্থান করার আহবান জানানো হলেও লকডাউনের সব বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে গাইবান্ধার হাটে-বাজারে নেমেছে মানুষের ঢল। করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের মধ্যে চরম আতস্ক থাকলেও অসচেতনার কারণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সচেতন মহলের দাবি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া লকডাউন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। করোনা যুদ্ধে প্রাণ বাঁচাতে মানুষকে ঘরে রাখতে করা হয় লকডাউন। প্রথম দুদিন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও তৃতীয় দিন সব বাধা উপেক্ষা করে রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারে নেমে পড়েছে গাইবান্ধার মানুষ। বারবার মাইকিং করেও ক্রেতা-বিক্রেতাদের আটকানো যাচ্ছে না বলে দাবি ব্যবসায়ী নেতাদের। একই স্থানে সব ধরণের মালামাল ক্রয় বিক্রয় হওযার কারণে বাজারে লোকের সমাগম বেশি।

পুরাতন বাজার থেকে মাছ, মাংস ও মুরগির বিক্রয়ের স্থান অন্যত্র সরাতে পৌর কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা দিলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। জনসমাগম এড়াতে হাটবাজারগুলো নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার দাবি করেন সচেতন মহল। গাইবান্ধা নাগরিক পরিষদের সদস্য সচিব আরিফুর ইসলাম বাবু বলেন, করোনার বিষয় নিয়ে সুরক্ষার থাকার যে বিষয়টি, সব কিছু মিলিয়ে তারা হয়তো পারছেন না। কিন্ত সমন্বয়টা খুবই জরুরি।

হাট-বাজার থেকে পাড়া মহল্লায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছাতে প্রশাসনের পদক্ষেপ চান গাইবান্ধা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মাকছুদার রহমান শাহান। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলো পাড়া-মহল্লার মোড়ে মোড়ে প্রশাসনের মাধ্যমে যদি আমরা বিক্রি করতে পারি। তাহলে বাজারে মানুষের উপচে পড়া ভিড় কমে যাবে।