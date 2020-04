শুধু কাবিনে কি বিয়ে হয়

প্রশ্ন : কাবিনের মাধ্যমে অর্থাৎ নিকাহ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় কি না? যেহেতু কাবিননামাকে এখন নিকাহনামা লেখা হয়, তাছাড়া নিকাহতে যে কথাগুলো মৌখিক পাঠ করা হয়, কাবিনের সময় তা কাজি লিখে পাঠ করে শোনান এবং পাত্রের কাছে সব ঠিক আছে কি না জেনে নেন,

পরে পাত্র ঠিক আছে বলে উক্ত নিকাহনামায় স্বাক্ষর করেন। সেখানে উপযুক্ত সাক্ষীও থাকেন। যদিও কন্যাপক্ষ বলে, আমরা নিকাহ দিচ্ছি না, কাবিন করতেছি। কিন্তু কাজির রেজিস্ট্রেশন ফরমের বক্তব্য তো নিকাহের বক্তব্য! দয়া করে উত্তর জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য বর-কনে বা তাদের প্রতিনিধির ইজাব-কবুল তথা ‘বিবাহ দিলাম’ ও ‘কবুল করলাম’—এ জাতীয় সুস্পষ্ট মৌখিক ঘোষণা সাক্ষীদের সামনে একই মজলিসে হওয়া আবশ্যক। শুধু কাবিননামার ঘর পূরণ করে দস্তখত নেওয়া বা তা পাঠ করে শোনানোর দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন হবে না। (রদ্দুল মুহতার : ৩/১২, বাহরুর রায়েক : ৩/৮৯, ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত : ৬/৮৪)