শ্রমিকদের মার্চের বেতন ১৬ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধের নির্দেশ

কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মার্চ মাসের বেতন আগামী ১৬ এপ্রিলের মধ্যেই পরিশোধের জন্য মালিকদের নির্দেশ দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে কারখানা মালিকদের তিনি এই নির্দেশ দেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘এই নির্দেশ না মানলে বা উক্ত তারিখের মধ্যে বেতন প্রদানে ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

এ সময় করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে সরকারি নির্দেশনা মেনে শ্রমিকদের ঘরে থাকারও আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।