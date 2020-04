সুন্দরগঞ্জে এমপি শামীমের চাউল বিতরণ

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় নোভেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য ঘরে অবস্থান করা কর্মহীন মানুষদর মাঝে সুন্দরগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য ও জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব (রংপুর বিভাগ) ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারীর পক্ষে চাউল বিতরণ করা হয়। ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার সুন্দরগঞ্জ আমিনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠ,জাতীয় পার্টির অফিস ও বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে একযোগে পৌরসভা এলাকার ১২শত কর্মহীন মানুষের মাঝে ৫ কেজি করে চাউল বিতরণ করা হয়। এমপির প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা জাপার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান মন্ডল,সহসভাপতি আনছার আলী সরদার, পৌর জাপার সভাপতি আব্দুর রশিদ সরকারসহ অঙ্গ-সংগঠনের নেতা কর্মীরা চাউল বিতরণ করেন। চাউল বিতরণে সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দল্লাহিল জামান,পুলিশ পরিদর্শক(তদন্ত)তাজুল ইসলামসহ পুলিশ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

