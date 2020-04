১০ কোটি রূপি দেবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

স্পোর্টস ডেস্ক।। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ফ্রাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ করোনাভাইরাস মোকাবেলায় ১০ কোটি রূপি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক অফিসিয়াল টুইটারে ফ্রাঞ্চাইজিটি বলেছে, ‘করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সান টিভি গ্রুপ (সানরাইজার্স হায়দরাবাদ) ১০ কোটি রূপি দিচ্ছে।’

এক টুইট বার্তায় সানরাইজার্সের এমন সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন দলটির অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও কলকাতা নাইট রাইডার্সও প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে অনুদান দিয়েছে। পাশাপাশি সুনীল গাভাস্কার, শচীন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়নাসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে বাংলাদেশ থেকে মোস্তাফিজুর এবং সর্বশেষ সাকিব আল হাসান খেলেছেন। তবে আইসিসির নিষেধাজ্ঞার কারণে এবছর আইপিএল অংশ নিতে পারবেন না সাকিব। গত ২৯ মার্চ থেকে এবারের আসর শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে আইপিএল ২০২০ আসর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত পেছানোর ঘোষণা দেয়া হয়েছে।