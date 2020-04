৩৩৩-এ ফোন করে ত্রাণ চেয়ে চেয়ারম্যানের মার খেলেন বৃদ্ধ কৃষক

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করেছে মধ্যআয়ের ও দিন এনে দিনে খাওয়া মানুষদের খাদ্যপণ্য দিয়ে সহায়তা করছে সরকার। এমন সময়ে ৩৩৩-এ ফোন করে খাদ্য সহায়তা চাওয়ায় নাটোরের লালপুর উপজেলার আঙ্গারিপাড়া গ্রামে এক কৃষককে মারধর করেছেন অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার। বোববার রাতে ঘটনাটি ঘটলেও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই চেযারম্যানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিলে মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়রা জানায়, করোনা কারণে আঙ্গারিপাড়া গ্রামের অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ে। গত ১০ এপ্রিল ৩৩৩ তে কল করে কৃষক শহিদুল ইসলাম তার সহ ওই গ্রামের ৩শ’ জনের খাদ্য চান। এর পরিপ্রেক্ষিতে লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মুল বানীন দ্যুতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অর্জুনপুর-বরমহাটি (এবি) ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তারকে নির্দেশ দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১২ এপ্রিল রাতে এবি ইউনিয়ন পরিষদে ওই কৃষককে ডেকে নিয়ে মারধর করেন। স্থানীয়রা সোমবার বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানান।

কৃষক শহিদুল ইসলাম স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, ত্রাণ চেয়ে মার খেয়েছি। এ ঘটনার তিনি বিচার চান।

এবি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার বলেন, ত্রাণ চাওয়ার বিষয়টি তিনি উত্তেজিত হয়েছিলেন। তবে তিনি মারধর করেননি।

লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মুল বানীন দ্যুতি জানান, কৃষককে মারধরের ঘটনার সত্যতা পেয়েছেন। সোমবার (১৩ এপ্রিল) অভিযুক্ত চেযারম্যানকে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন। নোটিশের জবাব পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।