এই বয়সেও উত্তাপ ছড়াচ্ছেন মাধুরী, ভিডিও ভাইরাল

করোনা সংক্ৰমণ রুখতে গোটা ভারতে জারি হয়েছে লকডাউন। সাধারণ মানুষ হোক কিংবা তারকা সবাই রয়েছেন নিজেদের বাড়িতে কোয়ারেন্টাইন’এ। তবে এসময়ে জিম বন্ধ থাকলেও স্বাস্থ্য সচেতন বলি-তারকারা কি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন কবে জিম খুলবে তার আশায়? মোটেই নয়!

বাড়িতেই তাঁরা যথাসাধ্য নিজেদের যত্ন নিচ্ছেন। বাড়িতেই ব্যায়াম সারছেন। শরীরে ফিটনেসের পাল্লা যাতে না কমে তার দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে তাঁদের। সেইসব ভিডিও তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোডও করছেন নিজেদের ফ্যানদের উৎসাহ দিতে।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন মাধুরী দীক্ষিত। সেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বাড়িতে বসেই বিভিন্ন ব্যায়াম করছেন তিনি। ছোটখাটো একটি জিম-ই বানিয়ে ফেলেছেন মাধুরী তাঁর বাড়িতেই।

শরীরের বিভিন্ন অংশের ওয়ার্ক আউট জমিয়ে করতে দেখা গেছে ‘ধক ধক গার্ল’-কে। ভিডিওর সঙ্গে ক্যাপশনে মাধুরী জুড়েছেন, ‘এই মুহূর্তে ফিট ও সুস্থ থাকা খুব জরুরি। জিম বন্ধ থাকতে বাড়িই এখন আমার জিম। অনেক ওয়ার্ক আউট আছে যা আমরা বাড়ি বসেই করতে পারি। নিজেদের সুস্থ রাখতে আমাদের তা করা উচিৎ এবং আমিও সেগুলোই করছি।’