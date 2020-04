করোনায় বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১ লাখ ২০ হাজার ছাড়াল

বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২২ হাজার ৭১৭ জন। আ্ক্রান্তের সংখ্যা ১৯ লাখ ৪৯ হাজার ৯৮৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৩ হাজার ৯৯ জন, নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে ২৬ হাজার ১৪১ জন।

বিশ্বে করোনা আক্রান্তদের তথ্য সংগ্রহকারী জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডোমিটারের মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল ) রাত ৯টায় আপডেট করা ওয়েবসাইটে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আক্রান্তদের মধ্যে 4 লাখ 60 হাজার 60৩ জন চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরে গেছেন।

বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লাখ ৮৯ হাজার ১৫ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৫২৭ জনের। মৃত্যুর সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইতালি, মৃতের সংখ্যা ২০ হাজার ৪৬৫ জন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে স্পেন, দেশটিতে মৃতের সংখ্যা 18 হাজার 56 জন।