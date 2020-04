চিকিৎসকসহ ১৩ জন করোনায় আক্রান্ত, ইনসাফ বারাকা হাসপাতাল লকডাউন

রাজধানীর মগবাজারের ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সসহ ১৩ জন কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালটি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) আলতাব হোসেন।

হাতিরঝিল থানার পরিদর্শক মোহাম্মদ গোলাম আজম বলেন, মগবাজারের ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের দুজন চিকিৎসক, কয়েকজন নার্সসহ ১৩ জন কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালটি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের ডিএমডি আলতাব হোসেন বলেন, গত ১২ এপ্রিল সর্বপ্রথম তাঁদের হাসপাতালের দুজন নার্সের করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ার খবর জানতে পারেন। এরপর তাঁরা হাসপাতালের চিকিৎসক সর্বমোট ৬২ জনের করোনাভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পরীক্ষা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে (বিএসএমএমইউ)। এখন পর্যন্ত তাঁদের হাসপাতালের দুজন চিকিৎসকসহ ১৩ জনের করোনাভাইরাস পজিটিভ এসেছে।

ডিএমডি আলতাব হোসেন জানান, একজন নার্সের জ্বর আসার পর তাঁকে প্রথমে করোনাভাইরাস শনাক্তের পরীক্ষা করা হয়। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের এখন কোনো উপসর্গ নেই। সবাই সুস্থ আছেন। বর্তমানে তাঁরা ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে অবস্থান করছেন।