তসলিমার বিতর্কিত ‘লজ্জা’-এর সিক্যুয়েল প্রকাশ করলো আমাজন

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ‘লজ্জা’ উপন্যাসের সিক্যুয়েল ‘শরম’ এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেছে আমাজন। ইংরেজিত সংস্করণে বইটির নাম রাখা হয়েছে ‘শেমলেস’। এর আগে গত জানুয়ারি মাসে ভারতে বইটির বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বিতর্কিত উপন্যাস ‘লজ্জা’-এর চরিত্রগুলোকে তসলিমা নিজের জীবন বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতায় তুলে এনেছেন ‘শরম’ উপন্যাসে। এতে তিনি তুলে ধরেছেন দেশ ছাড়ার প্রভাব কীভাবে প্রেমিকযুগল সুরঞ্জন এবং মায়ার উপরে পড়েছে সেই গল্প।

উপন্যাসটি প্রসঙ্গে তসলিমা নাসরিন বলেছেন, এ উপন্যসে রাজনৈতিক গল্প নয় বরং সমাজ, জীবন, পরিবার এবং সম্পর্কের গল্প তুলে ধরেছি। এই গল্পের চরিত্রে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি কারণ বইটি লেখার সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম। এই গল্প একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের, পরিবার এবং সম্পর্কের।

তিনি আরো বলেন, লজ্জা লেখার পর আমাকে বাংলাদেশ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে আশ্রয় নেয় তাদের বাংলাদেশ যাওয়ার সুযোগ থাকে, কিন্তু আমার সেই সুযোগ নেই। যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু আমার নিজের বেলায় সেই সুযোগটা নেই। কারণ ‘লজ্জা’ লেখার পরে আমাকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই অনুভূতি নিয়ে নতুন উপন্যাসটি লেখা।

আমাজন থেকে প্রকাশ করা ইংরেজি সংস্করণ ‘শেমলেস’ বইটির দাম রাখা হয়েছে ৩৩৫ ভারতীয় রুপি।