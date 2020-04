ত্রাণ চেয়ে চেয়ারম্যানের মাইরে কৃষকের রক্তে লাল নববর্ষ

সাদা-লাল এই জঞ্জালে ভরা মিথ্যে কথার শহরে, তোমার আমার শ্রেণী বৈষম্যের সংসার! – বৈশাখীর লাল-সাদার ভিড়ে রক্তাক্ত কৃষকের ছবিটা হয়তো হারিয়ে যাবে, যাবে আমাদের মানবিক হবার সকল স্বপ্ন! এসব আগেও ছিল, বৈশাখীর আনন্দ আয়োজনের ভিড়ে চোখে পড়তো না| করোনা আমাদের থামিয়েছে, দেখতে শিখিয়েছে, আমাদের আনন্দ আয়োজনের ভিড়ে কতোটা নির্মমতা চলে! দিনের পর দিন আমরা এসব সয়ে যাই, দেখেও না দেখার ভান করি, সকল কিছুকে স্বাভাবিক করে নিয়েছি জীবনে, যতই নির্মম হউক!

ছবিটি নাটোরের লালপুর উপজেলার কৃষক শহিদুল ইসলাম এর। বরমহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সাত্তার তাকে এভাবে মারধর করেন কিছু সহায়তা চেয়েছেন বলে। ত্রাণ বিতরণ নিয়ে লাগাম সময় মতো না টানলে কে জানে আরও কত দেখতে হবে এসব সহিংসতার চিত্র!

আহা…জীবন! আহারে জীবন!

রাশেদা রওনক খান: সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(ফেসবুক থেকে সংগৃহীত)