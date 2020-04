প্রেমিকা এখন করেনা, ভয় তার করোনা : বাদল রায় স্বাধীন

প্রেমিকাটা অনেক দিন

মেলায়না আর হাত,

রেস্টুরেন্ট আর পার্কের আড্ডায়

হয়না এখন রাত।

হ্যান্ডশেক করতে চাইলে বললো

হাতটা ধুয়ে আসো,

আমায় যদি সত্যিকারে

তুমি ভালোবাসো।

মাস্কবিহীন তোমার মুখটা

দেখেবো বললাম কবে,

উত্তর আসলো করোনাকে

হারিয়ে দাও তবে।

ডেটিং ফেটিং হারিয়ে গেছে

লকডাউনে সব,

চুমোর মধ্যে ভাইরাস নাকি

উঠেছে এখন রব।

জড়িয়ে ধরতে চাইলে বললো

পিপিই দাও এনে,

সর্দি কাশির লক্ষন তোমার

আমি গেছি জেনে।

তোমার জন্য আনবো বললাম

কোন রকমের গিফট?

বললো এখন কাগজি লেবু

স্যানিটাইজার ফিট।

সোনাদানা পোশাকও নয়

একি তোমার চাওয়া!

বললো এখন বাঁচতে দরকার

ভিটামিন সি খাওয়া।

বাইরে কেন দাঁড়িয়ে রাখলে

ঘরে ঢুকতে দাও,

জীবন এখন অনেক দামী

বললো থেমে যাও ।

বিয়ের কাজটা কবে সারবে

বললাম মিহি সুরে,

বিধবা হওয়ার রিস্ক নেবোনা

কপাল যাবে পুড়ে।

মরে গেলে আসবে কিনা

বললো সম্ভব নয়?

আমার কি নেই জীবানুতে

সংক্রমনের ভয়?

করোনাটা সব কিছু আজ

নিলো আমার ছিনে,

বেঁচে গেলে প্রেমিকা নয়

বেশ্যা আনবো কিনে।