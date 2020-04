লক্ষ্মীপুরে অগ্নিকাণ্ডে ৩ দোকান পুড়ে ছাই

কমলনগর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুরের কমলনগরে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি দোকান পুড়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলা সদর হাজিরহাট পশ্চিম বাজারে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, বিকেল ৩টার দিকে মাইনউদ্দিন ভ্যারাইটিজ স্টোর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। ততক্ষণে মাইনউদ্দিন ভ্যারাইটিজ স্টোর, মো আলী ও ছাদেক হোসেনের ভূষা মালের দোকান মালামালসহ পুড়ে যায়। এতে নগদ অর্থ, মালামাল ও দোকানঘরসহ প্রায় ২০ লাখ টাকার সম্পদ পুড়ে যায় বলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দাবি করেন।

কমলনগর ফায়ার সার্ভিস ইউনিটের ইনচার্জ মো. নূর আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে এ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়েছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্বারন করা হয়নি।