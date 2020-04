লামায় খতিব,ইমাম,মুয়াজ্জিনসহ ২৬০জনকে সম্মানী ভাতা প্রদান

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: বান্দরবানের লামা উপজেলার খতিব,ইমাম ,মুয়াজ্জিনসহ ২৬০জনকে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং এমপি’র নির্দেশনায় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে লামা জেলা পরিষদ গেষ্ট হাউজ মিলনায়তনে সম্মানী ভাতা বিতরন উদ্ভোধন করা হয়।

উপজেলার একটি পৌরসভা ও সাতটি ইউনিয়নসহ পৌর এলাকার ৩৭জন, সদর ইউনিয়নের ১৪জন, রুপসীপাড়া ইউনিয়নের ২১জন, আজিজনগর ইউনিয়নের ৩৫জন, ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ৭৬জন, ফাইতং ইউনিয়নের ৩২জন, সরই ইউনিয়নের ৩৩জন ও গজালিয়া ইউনিয়নের ১২জন খতিব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন জনপ্রতি ১০০০টাকা করে পাবে এই সম্মানী ভাতা। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. মোস্তফা জামাল, পৌর মেয়র জনাব জহিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারুল, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি বাথোয়ইচিং মার্মা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বিজয় আইচ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মিল্কি রানী দাশ, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ রফিক, সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য ফাতেমা পারল বলেন, বুধবার ভাতা প্রদান উদ্বোধনকালে পৌর এলাকার ৩৭জন ইমাম, খতিব ও মুয়াজ্জিনের মধ্যে সম্মানী ভাতা বিতরন করা হয়েছে।উপজেলাব্যাপী লকডাউন চলমান থাকায় ইউনিয়ন পর্যায়ের সম্মানী ভাতাগুলি ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মানীর টাকা বিতরণ করবেন।

