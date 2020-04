শাহ আহমদ শফীর সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন জুনায়েদ বাবুনগরী

হেফজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনায় দেশবাসীর কাছে দোয়া চাইলেন মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

মঙ্গলবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এক বিবৃতিতে তিনি দেশবাসীর কাছে এ দোয়ার আহ্বান জানান।

জুনায়েদ বাবুনগরীর একান্ত ব্যক্তিগত সহকারী মাওলানা ইন’আমুল হাসান ফারুকীর পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, হুজুর (আল্লামা আহমদ শফী) দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতায় ভুগছেন। কয়েকদিন চট্টগ্রাম নগরীর সিএসসিআরে চিকিৎসাধীন থাকার পর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেয়া হয়েছে।

হেফাজত মহাসচিব বলেন, আমি দেশবাসীর নিকট আল্লামা আহমদ শফী সাহেবের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য দোয়া চাচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা যেন হুজুরকে সব অসুস্থতা থেকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেন, আমিন। বর্তমানে তিনি ঢাকার পুরান ঢাকার গেণ্ডারিয়ার ধুপখোলা মাঠের পাশে অবস্থিত আজগর আলী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং সুস্থ আছেন।

এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেফাজতে ইসলাম আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় আনা হয়েছে।

এর আগে ১১ এপ্রিল বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বমি, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট এবং বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতাসহ নানা সমস্যায় নিয়ে আল্লামা আহমদ শফী চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ১০৩ বছর বয়সী আল্লামা আহমদ শফী চলতি বছরে আগেও কয়েক দফা অসুস্থ হয়ে ওই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার পাশাপাশি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্টে এবং হজমজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন