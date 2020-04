সারাদেশে কোন জেলায় কতজন করোনায় আক্রান্ত

বাংলাদেশের ইতোমধ্যে ৮টি বিভাগেই ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের (আইইডিসিআর) প্রকাশিত ডাটাবেজ অনুযায়ী মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) পর্যন্ত সর্বমোট ৩৮টি জেলায় করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে।

আক্রান্তের দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে ঢাকা বিভাগ। এই বিভাগে মোট আক্রান্ত ৬৭৪ জন। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগের মোট ১৩টি জেলায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। ঢাকার আক্রান্ত জেলা ও রোগীর সংখ্যা- ঢাকা সিটি (৩৮৩), গাজীপুর (৩৫), কিশোরগঞ্জ (১০), মাদারীপুর (১৯), মানিকগঞ্জ (৫), নারায়ণগঞ্জ (১৪৪), মুন্সীগঞ্জ (১৭), নরসিংদী (২০), রাজবাড়ী (৬), টাঙ্গাইল (৭), শরীয়তপুর (১), গোপালগঞ্জ (৩), ঢাকার পাশ্ববর্তী এলাকায় (২৪)।

আক্রান্তের সংখ্যায় ঢাকা বিভাগের পরই আছে চট্রগ্রাম বিভাগ। মূল চট্টগ্রাম শহরে ১৮ জন করোনায় আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজার (১), কুমিল্লা (৯), বি-বাড়িয়া (৬), লক্ষ্মীপুর (১), চাঁদপুর (৬) জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেটে একজন করে মোট ৪ জন করোনা রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

রংপুর বিভাগের মূল শহরে (২), গাইবান্ধা (৬), নীলফামারী (৩), লালমনিরহাট (১), ঠাঁকুরগাও (৩) জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

ময়মনসিংহ বিভাগে ময়মনসিংহ জেলায় (৫), জামালপুর (৬), নেত্রকোনা (১), শেরপুর (২) জন শনাক্ত করা হয়েছে।

বরিশাল বিভাগে নতুন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। বিভাগটির বরগুনা জেলায় (৩), বরিশাল জেলায় (২), পটুয়াখালী জেলায় (২), ঝালকাঠি জেলায় (৩) জন করে আক্রান্ত শনাক্ত করা হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগে ২ জন আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

আক্রান্তের দিক দিয়ে সবচেয়ে কম মাত্র একজন আক্রান্ত হয়েছে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা খুলানায়। বিভাগটির চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১ জন করোনা রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

১৪ এপ্রিল স্বাস্থ্য বুলেটিন তথ্য মতে, গত ২৪ ঘন্টায় দেশে মোট আক্রান্ত ২০৯ জনসহ সর্বমোট এক হাজার ১২ জন এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসে মোট ৪৬ জন মারা গেছেন। করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন।