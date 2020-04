হাতেনাতে ধরা! মিথিলার পর আরেক বাংলাদেশির সাথে সৃজিতের…

অনেক বিতর্ক টপকে মিথিলাকে বিয়ে করেন সৃজিত। এ নিয়ে এখনো আলোচনা হচ্ছে। তারই মাঝে আরেকজন হাজির! নাম সোহানা সাবা। অবশ্য এখনো তেমন কিছু সামনে আসেনি। তবে শোনা যাচ্ছে কিছু ফিসফাস। আর সেই ফিসফাসকে কেন্দ্র করে বেরিয়ে আসল একটা ক্লু।

ইনস্টাগ্রামে দেখা গেল এই বাংলাদেশি অভিনেত্রী সাবাকে ফলো করছেন সৃজিত। মাঝে মধ্যে তার ছবিতে লাইক এবং বিভিন্ন রিঅ্যাক্টও দেন তিনি। তবে কী যা শোনা যাচ্ছে তা সত্য! কে জানে? হলেও হতে পারে। এ নিয়ে অবশ্য দুই পক্ষের কারো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, সোহানা সাবা, বাংলাদেশের একজন অভিনেত্রী এবং মডেল। তিনি ছোট এবং বড় পর্দায় অভিনয় করে থাকেন। তার ক্যারিয়ার শুরু মূলত নাচের মাধ্যমে। বর্তমানে তিনি একজন অভিনয় শিল্পী হিসাবে সবার কাছে পরিচিত।

পরিচালক মুরাদ পারভেজকে বিয়ে করেন এই সোহানা সাবা। ২০১৪ সালের ১৮ অক্টোবর তাদের এক ছেলেও জন্মগ্রহণ করে। এরপর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

