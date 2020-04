করোনার কারণে বেতন কম নেবেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দিয়েছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন।

করোনা মোকাবিলায় নেয়া পদক্ষেপের জন্য প্রশংসা পাচ্ছে নিউ জিল্যান্ড। দেশটিতে ব্যাপক সংখ্যক টেস্ট করানোর পরেও এখন পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ৩৮৬ জন আর মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।

২৩ মার্চ থেকে চার সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন। এই সময়ে কেবলমাত্র মুদি দোকানে এবং আশেপাশে ব্যায়াম ছাড়া অন্য কোথাও যেতে নাগরিকদের নিষেধ করা হয়।