কার্ড নেই এমন দরিদ্রদের অন্তর্ভুক্ত করে ওএমএসের চাল দেবার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনক্রমে যাদের নামে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির কোনো কার্ড নেই এমন দরিদ্র ও নিম্ন বিত্তদের অন্তর্ভুক্ত করে তালিকা তৈরি করে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএসের ১০ টাকা কেজি চাল দেবার নির্দেশ দিয়ে জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

