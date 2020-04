চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষা সবচেয়ে জরুরি

করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী যারা আছেন তাদের সুরক্ষাটা সবচেয়ে জরুরি। তাদেরকে ভালো রাখতেই হবে। তার জন্য যা যা দরকার, সুরক্ষাসহ সব উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের সুস্থ রাখতে হবে। ইতিমধ্যে সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক মঈন উদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। অন্য চিকিৎসকরাও যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসাটা কে করবে?

চিকিৎসক-নার্সদের সুরক্ষাটা যদি নিশ্চিত না করা হয় তাহলে তো অন্যান্য রোগীদের ভোগান্তিটা আরও বাড়বে। করোনায় সেবায় নিয়োজিত নার্সরা তাদের চাহিদামতো খাবার পাচ্ছেন না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। সঙ্কটকালীন এ সময়ে জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ায় পার্শ্ববর্তী দেশে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পাঁচ তারকা হোটেলে রাখা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

চিকিসৎসক ও নার্সদের সহায়তা দিলে তারা আরও উৎসাহিত হবে। তারা ভালোভাবে চিকিৎসা দিতে সমর্থ হবেন। একজন চিকিৎসক যদি মারা যান, বা অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে আরও শত শত মানুষ অসুস্থ হবে এবং তাদের ভোগান্তি বাড়বে। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, ওয়ার্ড বয়, আয়া, দারোয়ান, সবার সুস্বাস্থ্যের জন্য, তাদের সুরক্ষার জন্য যা যা দরকার জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে।

লেখক: প্রখ্যাত মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক