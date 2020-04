টেকনাফে মালয়েশিয়াফেরত ৩ শতাধিক রোহিঙ্গা আটক

কক্সবাজার: কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় মালয়েশিয়াফেরত তিন শতাধিক রোহিঙ্গাকে আটক করেছেন বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সদস্যরা।

বুধবার রাত ৯টার দিকে টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া শামলাপুরের জাহাজঘাট থেকে তাদের আটক করা হয়। মালয়েশিয়া অনেক কড়াকড়ির কারণে ঢুকতে না পেরে তারা ওই এলাকা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

টেকনাফ স্টেশন কোস্টগার্ড কর্মকর্তা লে. কমান্ডার এম সোহেল রানা বলেন, রোহিঙ্গাভর্তি একটি বড় জাহাজ টেকনাফ জাহাজপুরাঘাট দিয়ে ওঠার সময় তিন শতাধিক রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। তারা বেশ কিছু দিন আগে সাগরপথে মালয়েশিয়া যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে ভিড়তে না পেরে আবার ফিরে আসেন।

উদ্ধার মো. জোবাইর বলেন, গত দুই মাস আগে ৪১২ রোহিঙ্গার একটি ট্রলার সাগরপথে মালয়েশিয়া পাড়ি দেই। কিন্তু সে দেশে কড়াকড়ির কারণে ঢুকতে না পেরে এখানে ফিরে আসি। সাগরে এতদিন ভাসমান ছিলাম। তাদের ট্রলারে ২৮ জন মারা গেছেন। তার বাড়ি টেকনাফ নয়াপাড়া ক্যাম্পে।

টেকনাফ উপজেলার ইউএনও মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, মালয়েশিয়াফেরত তিন শতাধিক রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে। তারা মালয়েশিয়া যেতে না পেরে ফের ফেরত আসেন। তাদের আগে এক জায়গায় জড়ো করা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে। তবে আটকরা বেশিরভাগ নারী ও শিশু ছিল।