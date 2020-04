তালিকায় প্রকৃত সংকটে থাকা মানুষের নাম যেন আসে: প্রধানমন্ত্রী

এখন ৫০ লাখ মানুষের জন্য রেশন করা আছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা আরও ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেব, তবে এমনি দিতে গেলে অনেক সময় সমস্যা হয়ে যায়। আমরা তালিকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। এই তালিকায় খাদ্য সংকটে থাকা প্রকৃত মানুষের নাম যেন আসে।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা প্রধানমন্ত্রী। জেলাগুলো হলো- ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদী, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সবকিছু এখন বন্ধ। অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে দিনমজুর, কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ, ছোটোখাট ব্যবসায়ী-এমন কি যারা নিম্নবিত্ত তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। এগুলো মাথায় রেখে ইতোমধ্যে একটা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। যেখান থেকে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ, সবাইকে আমরা সহযোগিতা করবো। যেটা ইতোমধ্যে শুরু করেছি।

তিনি বলেন, এমনকি যারা হাত পেতে খেতে পারবেন না, তাদের জন্য ১০টাকা কেজিতে চাল বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে এখন আমাদের ৫০ লাখ মানুষের জন্য রেশন করা আছে, যারা ১০ টাকায় চাল পান। আমরা আরও ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেব।

সবাই খুব আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রশাসন, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী থেকে শুরু করে ডাক্তার-নার্সসহ সবাই যার যার অবস্থান থেকে আন্তরিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কাজ করে যাচ্ছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে জাতির ক্রান্তিলগ্নে তারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।