দুর্নীতির কারণে ১০ টাকায় চাল বিক্রি বন্ধ করেছি: প্রধানমন্ত্রী

দুর্নীতির কারণে ১০ টাকায় চাল বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, করোনার কারণে অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে যারা খেটে খাওয়া মানুষ, দিনমজুর, ছোট ব্যবসায়ীরা। আমরা সবার জন্য প্রণোদনা ঘোষণা করেছি। ১০ টাকার চাল বিক্রি করছি। যদিও এখন বন্ধ রেখেছি, কিছু দুর্নীতির কারণে। আমাদের ৫০ লাখ রেশন কার্ড আছে, আরও ৫০ লাখ মানুষের রোশন কার্ড করব। দুর্নীতির কারণে ১০ টাকার চাল বন্ধ করেছি।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা বিভাগের জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেহেতু সবকিছু এখন বন্ধ। অনেক মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এজন্য আমরা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি। সবাইকে সহযোগিতা করব। এমনকি এটা আমরা শুরু করেছি। মানুষের কাছে হাত পাততে পারে না যারা, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা আরও ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড করে দেব।

শেখ হাসিনা বলেন, নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকার জন্য খোলা মাঠে বাজার ব্যবস্থা চালু রাখতে বলেছি। সামাজিক দূরত্ব বজায় পণ্য নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে হবে। মন্দা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। খোলা মাঠে বাজার বসিয়ে পণ্য বিক্রির সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সারা বিশ্ব আজ আতঙ্ক গ্রস্ত উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, করোনার মতো অদৃশ্য শক্তির তার প্রভাবে সারা বিশ্ব একটা জায়গায় চলে এসেছে। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বলছে, প্রচন্ড অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ৯২ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছি, যা প্রায় ১ লাখ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বলা চলে। আমরা মন্দা মোকাবিলায় আগাম কর্মসূচি নিচ্ছি। সবচেয়ে বড় কথা , ঘরে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের কাজও করতে হবে, কাজ ছাড়া চলবে না। বিশেষ করে যেসব কাজে মানুষ সমাবেত না হয়, নিজ নিজ সুরক্ষার ব্যবস্থা করে কাজ করতে হবে।