নাভি দেখেই বুজে নিন নারীদের গো’পন তথ্য

জানেন কি, নাভির আকারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নারীদের চরিত্রের গোপন কথা। কোন নারী কেমন স্বভাবের তা জানার জন্য সহজ উপায় হচ্ছে তার নাভি। নাভির আকৃতি দেখেই একজন নারীর স্বভাব সম্পর্কে জানা যায়।শুধুমাত্র শারীরিক সৌন্দর্য দিয়ে নিশ্চয় সারা জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তাই জানতে হবে কে কেমন মানুষ এবং কোন নারীর চরিত্র কেমন? চলুন তবে জেনে নেয়া যাক নাভি আকৃতি দেখে নারীদের গোপন তথ্য-





গোল আকৃতির নাভি

যাদের নাভি গোল হয়, সেই নারীরা খুব সরল ও সাদাসিধে এবং ঘরোয়া হয়। শাস্ত্র বলছে, এই নারীরা সংসারে সুখ সমৃদ্ধি আনে।









গভীর নাভি

যে নারীদের নাভি গভীর হয়, তারা বন্ধুত্ব করতে খুব ভালোবাসেন। শাস্ত্র বলছে, এরা সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি আনে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে না।

চন্দ্রাকার নাভি

শাস্ত্র মতে, যাদের নাভি চাঁদের মতো, সেইসব নারীদের থেকে পুরুষদের দূরে থাকাই ভালো। কারণ এরা কারো উপর বিশ্বাস করেন না।

নাভি যদি বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে

যদি কোনো নারীর নাভি বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে, তারা খুব সৌভাগ্যবতী হন। যেখানে এরা যান, সেখানে ধন-সম্পত্তির কোনো

কমতি থাকে না।









নাভির ভিতরের অংশ অনেকটা বাইরে থাকলে

সেক্ষেত্রে সেই নারীরা খুব কঠোর প্রকৃতির হয়। এটাও বলা হয়, মা হতে গিয়ে এই নারীদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

যাদের নাভি খুব সেন্সিটিভ হয়

যাদের নাভি খুব সেন্সিটিভ, তারা খুব হাসিখুশি হয়। কঠিন পরিস্থিতিতেও মুখের হাসি বজায় থাকে এদের।