নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি : চালডাল লিমিটেডে ৪ পদে কিছুসংখ্যক জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে

চালডাল লিমিটেডে ০৪টি পদে কিছুসংখ্যক জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ মে পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন অপ্রতিষ্ঠানের নাম: চালডাল লিমিটেড

পদের নাম: বাইকার, সাইক্লিস্ট, ডেলিভারি এক্সিকিউটিভ, স্টোর কিপার (নাইট শিফট) ও পণ্য বাছাইকারী

দক্ষতা: বাইকার পদের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা আবশ্যক

অভিজ্ঞতা: দরকার নেই

বেতন: ১০,৫০০-১৬,৫০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

কর্মস্থল: ঢাকা

যোগাযোগের ঠিকানা: ১৬৫ (নতুন ৪৭), হোটেল আল সালাম, ২য় তলা, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা।

যোগাযোগের সময়: সকাল ০৯টা থেকে সন্ধ্যা ০৬টা পর্যন্ত

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ মে ২০২০

সূত্র: জাগোজবস ডটকম