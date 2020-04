‘বাসায় বসে আমার ছবি দেখো, তাও ঘরে থাকো’

মহামারিতে পরিণত করোনাভাইরাস কাঁপিয়ে দিচ্ছে গোটা বিশ্বকে। গত ৮ মার্চ এ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে বাংলাদেশেও। এতে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন, মারা গেছেন তিন।

এই পরিস্থিতিতে, করোনা মোকাবিলায় আগামীকাল (২৪ মার্চ) থেকে সারা দেশে সোনাবাহিনী মোতায়েন। ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময়ে সরকারি অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। এ সময় জরুরি সেবা ও হাসপাতাল ছাড়া সবকিছু বন্ধ থাকবে।

এই সময়ে করোনাভাইরাস থেকে রক্ষার একমাত্র উপায় বাসায় থাকা। সারাবিশ্বের তারকারা আহবান জানাচ্ছেন সকলকে ঘরে থাকার জন্য। দেশীয় তারকারাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন জনগণকে সচেতন করতে।

মডেল নায়লা নাঈমও সোস্যাল মিডিয়ায় আহবান জানিয়েছেন। নায়লা নাঈম নিজের একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘বাসায় বসে বসে প্রয়োজনে আমার ছবি দেখো! তাও, Stay safe Stay home! জীবনটা আসলেই মহামূল্যবান!’

এদিকে, করোনায় নতুন করে চিকিৎসকসহ আরও ছয়জন আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে একজন চিকিৎসক ও দুজন স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন। এতে আরও একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট তিনজনের মৃত্যু হলো। দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩৩-এ।

সোমবার (২৩ মার্চ) স্বাস্থ্য অধিদফতরের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা করোনা ভাইরাস-সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান।