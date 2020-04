লক্ষ্মীপুরে হাটবাজারে মানুষের উপচে পড়া-ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক :

প্রতিদিন সকালে শত-শত মানুষের উপচে পড়া-ভিড় ও দীর্ঘক্ষণ যানবাহনের যানজটও লেগে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা। মানছেন না সামাজিক দূরত্ব কেউ। এমন নানা অভিযোগের ভিত্তিতে হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে সর্তক বার্তা নিয়ে হাজির হন ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন মুশু পাটোয়ারী।

বলছি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার পিয়ারাপুর বাজারের কথা। এ বাজারে প্রতিদিন কাঁচাবাজার মিলে। ফলে কালিরচর, টুমচর, এনায়েতপুর, ভবানীগঞ্জ, সূতারগোফটা, চরভূতা ও চরমনসা গ্রামের কৃষকরা রকমারি শাক-সবজি নিয়ে এ হাটে বসেন।

এতে জেলা ও জেলার বাহিরের বিভিন্নস্থান থেকে ক্রেতা ও বিক্রেতা এসে জড়ো হন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার মাইকিং করা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় চলতে। কেউ কর্ণপাত করছেন না। সরেজমিন গিয়ে এমন দৃশ্যও দেখা যায়। বাজার ইজারদারও হ্যান্ড মাইকে বারবার সচেতনতামূকল বক্তব্য দিতে দেখা গেছে।

জানতে চাইলে, বাজার ইজারদার মোঃ রুপম হাওলাদার বলেন, বেশিভাগ কৃষক মাক্স পড়ে হাটে উঠে। আমার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে মাক্স বিতরণও করেছি। প্রতিদিন দূরত্ব বজায় রেখে কেনাকাটা করার জন্য পরামর্শ ও দিয়ে আসছি। লক্ষ্মীপুরের জন্য এ হাট-বাজার সবচেয়ে বড়-বাজার দুই ঘন্টা বিতরে বাজার ভেঙে যায়।

লাহারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ মোশারফ হোসেন মুশু পাটোয়ারী বলেন, করোনা-ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় চলতে বলা হয়েছে। তাই আজ পিয়ারাপুর বাজার এসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে মাইকিং করা হয়েছে। এখানে যে গণজামায়াত হয় এবিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।