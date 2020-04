শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে চলতি অর্থ বছরে খরিপ-১/২০২০-২১ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে আউশ ধান, পিঁয়াজ বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান ফিরোজ আহমেদ রিজু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীর, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আল মুজাহিদ সরকার, সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এজাজ কামাল প্রমুখ।

জিএম শিবগঞ্জ মিজান বগুড়া