সুনামগঞ্জে কাল বৈশাখী ঝড়ে নারীর মৃত্যু

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি:

সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে কাল বৈশাখী ঝড়ে গাছ ভেঙে পড়ে সাবিকুন নাহার (৩৭) নামের এক বিধবার মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বিকেলে উপজেলার উত্তর কামলাবাজ ধানুয়াখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ছাবিকুন নাহার উপজেলার উত্তর ইউনিয়নের কামলাবাজ গ্রামের মৃত তাজুল ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয় এলাকাবাসী সূত্রে জানাগেছে, বিধবা সাবিকুন নাহার গ্রামের পাশে ভারিচরের বোরো জমিতে ধানের ডাটা কাটতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে প্রচন্ড কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়া শুরু হলে দৌড়ে বাড়ি আসার পথে আব্দু মিয়ার বাড়ির পাশে রাস্তার পাশের আকাশীগাছ ভেঙে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। প্রতিবেশিরা খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু বরণ করেন।

এ ব্যাপারে জামালগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল আলম জানান, একজন মহিলা পাশের হাওরে ধানের ডাটা কাটতে হাওরে গেলে ঝড়ে দৌড়ে বাড়ি আশার পথে গাছ ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে এ ঘটনায় আর কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।