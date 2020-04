১১ দেশে প্রাণ গেছে ২২৭ বাংলাদেশির, যুক্তরাষ্ট্রেই ১৪২

প্রতিদিনই বাড়ছে বাংলাদেশিদের মৃত্যুর মিছিল। মরণঘাতি করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয়েছে ২২৭ বাংলাদেশির প্রাণ। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই প্রাণ গেছে ১৪২ বাংলাদেশ। এছাড়াও আক্রান্ত সংখ্যা দাঁড়িয়ে কয়েক হাজার।

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া যুক্তরাজ্যে ৫২, সৌদি আরবে ১০ জন, ইতালিতে ৬ জন, স্পেনে ৫ জন, কানাডায় ও কাতারে ৪ জন করে এবং সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় ১ জন করে বাংলাদেশি মারা গেছেন।

নিউইয়র্কে গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৫ জন বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত ১৪২ জন প্রাণ হারালেন। এছাড়া দেশটিতে কয়েকশ বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আক্রান্ত বাংলাদেশিদের সংখ্যা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।

আক্রান্তের দিক দিয়ে সিঙ্গাপুর রয়েছে শীর্ষস্থানে। নতুন করে দেশটিতে আক্রান্তদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিক ২৫৬ জন। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে এক হাজার ৩১২ জন বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। তবে কোনও বাংলাদেশে এখনও মৃত্যুবরণ করেনি।

সিঙ্গাপুরের পর মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারেও বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। এপ্রিলের ৭ তারিখ পর্যন্ত পাঁচশর মত বাংলাদেশি করেনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে জানিয়েছেন কাতারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আশুদ আহমেদ।

কাতারে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে এখন পর্যন্ত ৭ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে ৪ জন বাংলাদেশের নাগরিক বলেও জানান আশুদ আহমেদ।