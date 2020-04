করোনা’য় কর্মহীনদের মাঝে বগুড়ার গাবতলী কাগইল ইউনিয়নে চাল বিতরন

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ

করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় ত্রাণ ও দূর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত চাল বগুড়ার গাবতলী কাগইল ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনপ্রতি ১০কেজি করে চাল বিতরন করেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আগা নিহাল বিন জলিল তপন।

এর ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার পরিষদ চত্তরে কর্মহীন মানুষের মাঝে চাল বিতরন করেন ইউপি চেয়ারম্যান আগা নিহাল বিন জলিল তপন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফ আলী, ১নং প্যালেন চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান শামীম, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাহাদত হোসনে, এস আই জিয়াউর রহমান জিয়া, ইউপি সদস্য মাহমুদা বেগম, বেলাল হোসেন, আমজাদ হোসেন, সাইফুল ইসলাম ও আব্দুল বাছেদ দুলু প্রমূখ। উল্লেখ্য (কাগইল ইউনিয়নে কর্মহীন মানুষদের জন্য ২ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়। যা জনপ্রতি ১০কেজী করে মোট ২শত জন কর্মহীন মানুষ পাবে)।