করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কর্মহীন দুঃস্থদের মাঝে সাবেক এমপি লালু প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী বগুড়ায় বিতরন

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু পক্ষে গতকাল বগুড়ার মালতিনগর মাটির মসজিদ এলাকায় কর্মহীনদের মাঝে ত্রান সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরন করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাবতলী থানা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান মজনু ও গাবতলী থানা ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক মহব্বত আলী, যুবদল নেতা সোহেল রানা প্রমূখ।