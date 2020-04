করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কর্মহীনদের মাঝে জয়ের প্রদত্ত ত্রান সামগ্রী গাবতলী ও শাজাহানপুরে বিতরন

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ

করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে গতকাল বগুড়ার গাবতলী বালিয়াদিঘী কলাকোপায় স্থাপিত সিরাজুল হক তালুকদার মেমোরিয়াল ক্লাবের উদোগে নশিপুর ইউনিয়নে যুবদল ও ছাত্রদল কর্মীদের সহযোগীতায় ক্লাবের প্রতিষ্টাতা সভাপতি ও বিএনপি নেতা সাজ্জাদুজ্জামান সিরাজ জয় এর পক্ষে করোনা’য় কর্মহীন মানুষদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম, যুবদল ও ছাত্রদল নেতা বেলাল, মিঠু, জাফর, জাহিদ ও রানা প্রমূখ।

অপর দিকে, একই বিষয়ে সিরাজুল হক তালুকদার মেমোরিয়াল ক্লাবের উদোগে বগুড়ার শাজাহানপুরের খোট্টাপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি ও যুবদল-ছাত্রদল নেতা ও কর্মীদের সহযোগীতায় সাজ্জাদুজ্জামান সিরাজ জয় এর পক্ষে করোনা’য় কর্মহীন মানুষদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম ও শাজাহানপুর থানা বিএনপি ও যুবদল-ছাত্রদল নেতা শফিক, মিজান, রবি, বেলাল, মিঠু, জাফর ও হাকিম প্রমূখ।