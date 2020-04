💔ডিভোর্সি মেয়ে💔

ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়া করা কোন পাপ নয়।এমন কাউকে বিয়ে করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।

এদের কেউ ভালোবসতে বা বিয়ে করতে চায় না… কেন জানেন…

কেননা “ডিভোর্স” হওয়া মেয়েদেরকে আমরা এবং আমাদের সমাজে সবাই অন্য এক দৃষ্টি-ভঙ্গী তে দেখি আর বলি সে কুলক্ষী…